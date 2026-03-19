Exposition Les peintres de chez nous Salle des fêtes Mamers

Exposition Les peintres de chez nous

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les artistes locaux pour le plus grand plaisir des yeux !

L’Association Art Maine Saosnois vous invite à son exposition de Pâques à la salle des fêtes de Mamers.

Ce sont 13 artistes peintres et sculpteurs qui exposeront leurs œuvres Christine Charbonneau, Dominique Chauvin, Véronique Lesage, Michel Méhalin, Florence Togonal, Angela Pinçon, Suzanne Tellier, Alain Papillaud, Hélène Fonteix, Marie Vella, Evelyne Bouvier, Catherine Come et Christian Schmitt.

Entrée libre et gratuite pour tous. .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 7 88 83 70 28

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English :

Local artists to delight the eye!

L’événement Exposition Les peintres de chez nous Mamers a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Maine Saosnois