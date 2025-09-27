Exposition Les Peintres de Gasny Prieuré de Saint-Nicaise Gasny

Prieuré de Saint-Nicaise 1 place de la République Gasny Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27

Le temps d’un week-end, l’association Les Peintres de Gasny investit le Prieuré pour une exposition riche en couleurs et en créativité. .

Prieuré de Saint-Nicaise 1 place de la République Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 80 75 06 44

