Exposition Les Peintres de Gasny Prieuré de Saint-Nicaise Gasny samedi 27 septembre 2025.
Prieuré de Saint-Nicaise 1 place de la République Gasny Eure
Samedi 2025-09-27 10:00:00
2025-09-28 17:00:00
2025-09-27
Le temps d'un week-end, l'association Les Peintres de Gasny investit le Prieuré pour une exposition riche en couleurs et en créativité.
Prieuré de Saint-Nicaise 1 place de la République Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 80 75 06 44
