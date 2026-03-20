Exposition: Les Peintres du Pays de Brive (Chapelle Saint Libéral)

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

Exposition Les peintres du pays de Brive .

Du 31 mars au 19 avril.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h, le dimanche de 15h à 18h.

Fermé le lundi. .

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

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English : Exposition: Les Peintres du Pays de Brive (Chapelle Saint Libéral)

L’événement Exposition: Les Peintres du Pays de Brive (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme