Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff Square Jean-Paul le Jeune Roscoff
Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff Square Jean-Paul le Jeune Roscoff samedi 4 avril 2026.
Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff
Square Jean-Paul le Jeune Chapelle Sainte-Anne Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-24 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Une quarantaine d’oeuvres, prêts de collectionneurs privés, mettent en avant des artistes, très connus pour certains, un peu oubliés pour d’autres, qui participent à la mémoire de la région , parmi lesquels Kerga, Mathurin Méheut, Charles Mootz, Pierre Péron… .
Square Jean-Paul le Jeune Chapelle Sainte-Anne Roscoff 29680 Finistère Bretagne
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English : Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff
L’événement Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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