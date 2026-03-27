Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff Square Jean-Paul le Jeune Roscoff

Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff

Square Jean-Paul le Jeune Chapelle Sainte-Anne Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Une quarantaine d’oeuvres, prêts de collectionneurs privés, mettent en avant des artistes, très connus pour certains, un peu oubliés pour d’autres, qui participent à la mémoire de la région , parmi lesquels Kerga, Mathurin Méheut, Charles Mootz, Pierre Péron… .

Square Jean-Paul le Jeune Chapelle Sainte-Anne Roscoff 29680 Finistère Bretagne

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English : Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff

L’événement Exposition Les Peintres du XXème siècle qui ont marqué Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX