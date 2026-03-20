Exposition Les petites bêtes du château

Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

Partez à la découverte du monde insectes !

Médiatrice au château et photographe à ses heures, Fanny BENA vous entraîne dans une exploration du monde fascinant des insectes. Du papillon à la libellule, en passant par les abeilles sauvages et les criquets, tous ont été photographiés au château de Ranrouët. Un voyage en images pour voir autrement ces êtres minuscules et mieux les connaître.

Accès libre aux horaires d’ouverture du château

Du 11 avril au 3 mai

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Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement Exposition Les petites bêtes du château Herbignac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44