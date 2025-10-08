Exposition « Les petites Saisons » de Margaux OTHATS Musée d’Art Contemporain Place Provence Montélimar

Exposition « Les petites Saisons » de Margaux OTHATS Musée d’Art Contemporain Place Provence Montélimar mercredi 8 octobre 2025.

Exposition « Les petites Saisons » de Margaux OTHATS Musée d’Art Contemporain

Place Provence Musée d’Art Contemporain de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-08

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-10-08

Le Musée d’art contemporain de Montélimar a le plaisir de présenter, en partenariat avec les Cafés Littéraires, l’univers doux et lumineux de l’illustratrice Margaux Othats. Une scénographie qui propose d’explorer les saisons à hauteur d’enfant.

.

Place Provence Musée d’Art Contemporain de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

In partnership with Cafés Littéraires, the Musée d’art contemporain de Montélimar is pleased to present the gentle, luminous universe of illustrator Margaux Othats. The scenography explores the seasons from a child’s point of view.

German :

Das Museum für zeitgenössische Kunst in Montélimar freut sich, in Zusammenarbeit mit den Cafés Littéraires die sanfte und leuchtende Welt der Illustratorin Margaux Othats zu präsentieren. Eine Szenografie, die vorschlägt, die Jahreszeiten auf Kinderhöhe zu erkunden.

Italiano :

In collaborazione con i Cafés Littéraires, il Musée d’art contemporain de Montélimar è lieto di presentare il mondo dolce e luminoso dell’illustratrice Margaux Othats. La scenografia esplora le stagioni dal punto di vista di un bambino.

Espanol :

En colaboración con Cafés Littéraires, el Musée d’art contemporain de Montélimar se complace en presentar el universo suave y luminoso de la ilustradora Margaux Othats. La escenografía explora las estaciones desde el punto de vista de un niño.

L’événement Exposition « Les petites Saisons » de Margaux OTHATS Musée d’Art Contemporain Montélimar a été mis à jour le 2025-07-31 par Montélimar Tourisme Agglomération