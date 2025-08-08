Exposition « Les petits trains de DG » à la Ferme des Côteaux Lieu-dit Les Coteaux Mauges-sur-Loire

Lieu-dit Les Coteaux Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-08-08 14:30:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

Voyagez au coeur du monde miniature à la Ferme des Côteaux de Saint-Florent-le-Vieil.

La passion du modélisme ferroviaire remonte à un souvenir d’enfance. Longtemps au fond des cartons par manque de place, ce retraité dans les Mauges vit sa passion.

En partenariat avec La Gare du Petit Anjou Association des Amis du Petit Anjou.

Vendredi, participation de l’association des Amis du Petit Anjou à la soirée Podiums . .

Lieu-dit Les Coteaux Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire didier.gorguet@wanadoo.fr

English :

Travel to the heart of the miniature world at Ferme des Côteaux in Saint-Florent-le-Vieil.

German :

Reisen Sie in der Ferme des Côteaux in Saint-Florent-le-Vieil in das Herz der Miniaturwelt.

Italiano :

Viaggiate nel cuore del mondo in miniatura alla Ferme des Côteaux di Saint-Florent-le-Vieil.

Espanol :

Viaje al corazón del mundo en miniatura en la Ferme des Côteaux de Saint-Florent-le-Vieil.

