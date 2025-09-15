Exposition: Les pilotes de l’Estuaire de la Gironde Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-21

2025-09-15

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’histoire fascinante des pilotes de l’estuaire, témoins et acteurs essentiels de la navigation locale.

English :

On the occasion of the Heritage Days, come and discover the fascinating story of the estuary?s pilots, witnesses and key players in local navigation.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes die faszinierende Geschichte der Mündungslotsen, die als Zeugen und wichtige Akteure der lokalen Schifffahrt gelten.

Italiano :

Durante le Giornate del Patrimonio, venite a scoprire l’affascinante storia dei piloti dell’estuario, testimoni e protagonisti della navigazione locale.

Espanol :

Durante las Jornadas del Patrimonio, venga a descubrir la fascinante historia de los prácticos de la ría, testigos y protagonistas de la navegación local.

