Exposition « Les pinceaux alésiens « , Espace André Chamson, Alès
Exposition « Les pinceaux alésiens « , Espace André Chamson, Alès lundi 30 mars 2026.
Exposition « Les pinceaux alésiens » 30 mars – 10 avril Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-30T14:00:00+02:00 – 2026-03-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-10T14:00:00+02:00 – 2026-04-10T17:00:00+02:00
Vernissage mardi 31 mars à 18h30.
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 13 96 34 »}]
Présentation des œuvres réalisées durant l’année afin de participer à un concours qui récompensera trois artistes. Exposition Peinture