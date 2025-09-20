Exposition : Les Playmobil® au musée Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Gien

Exposition : Les Playmobil® au musée Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Gien samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Les Playmobil® au musée 20 et 21 septembre Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Loiret

Tarif réduit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Playmobil® au musée

L’occasion pour la célèbre figurine de se mettre en scène pour vous faire découvrir la chasse à travers les âges : chasseurs de mammouths à la préhistoire, la chasse au vol et la vènerie à la Belle Epoque en Sologne, sans oublier le banquet de chasse du roi Louis XIV.

Une grande fresque reprend l’histoire du château, de la comtesse de Gien, Anne de Beaujeu fille de Louis XI, à aujourd’hui. L’occasion de découvrir plus de 500 ans d’histoire de France !

Des panneaux et livrets complèteront les saynètes.

Cette exposition, avec ses 544 figurines et animaux Playmobil® issus de collections privées a été conçue spécialement pour Gien. Elle promet d’être un moment ludique et intergénérationnel, parfait pour les familles souhaitant explorer l’histoire de manière originale dans un des joyaux du Val de Loire.

N’oubliez pas de réserver pour participer à l’atelier de customisation afin de créer votre propre Playmobil®

A faire seul ou en famille !

Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Place du Château 45500 Gien Gien 45500 La Petite Anesse Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 69 69 http://www.chateaumuseegien.fr Dominant la ville de Gien et la Loire, le château actuel a été construit à partir de 1482, sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne de Beaujeu. Cette dernière a marqué la ville de son empreinte et transformé le château en un édifice Renaissance avec une architecture plus décorative. François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX ou encore Louis XIV et sa cour y ont séjourné.

Au XIXe sècle, le Département achète le monument qui devient un bâtiment administratif avant de trouver sa vocation de musée comme il l’est devenu aujourd’hui. Par la RD2007 Direction de Nevers, puis D940 (ex RN940) Par la RD2060 Sortie Châteauneuf-sur-Loire, puis suivre les indications

Le château-musée de Gien et l’association Playmo du Sud vous invitent à un voyage dans l’univers Playmobil®

château-musée de gien