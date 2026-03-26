Exposition Les poissons à l’encre de Chine

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 11:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Plongez dans l’univers de Bénédicte Ceralli, où le dessin devient respiration et voyage intérieur. Comme elle l’exprime Dessiner, c’est symboliser sur le papier… les couleurs, les sons, les odeurs , faisant surgir sensations et souvenirs. Ses poissons délicats, ses motifs minutieux et ses associations d’encre de Chine et de papier doré invitent chacun à se laisser porter et à rêver.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Enter the world of Bénédicte Ceralli, where drawing becomes breathing and an inner journey. As she puts it: To draw is to symbolize on paper? colors, sounds, smells , conjuring up sensations and memories. Her delicate fish, meticulous motifs and combinations of Indian ink and gilded paper invite you to let yourself be carried away and dream.

L’événement Exposition Les poissons à l’encre de Chine Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME