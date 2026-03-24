Exposition Les poissons à l’encre de Chine Univers Jeunesse Thionville
Exposition Les poissons à l’encre de Chine Univers Jeunesse Thionville mercredi 1 avril 2026.
Exposition Les poissons à l’encre de Chine
Univers Jeunesse 1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-01
Les œuvres de Bénédicte Ceralli transforment l’espace en un paysage intérieur vibrant. Son travail à l’encre de Chine, rehaussé de papier doré, invite
à la contemplation des poissons délicats flottent entre sensations, souvenirs et poésie visuelle.Tout public
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Univers Jeunesse 1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
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English :
Bénédicte Ceralli?s works transform space into a vibrant interior landscape. Her work in Indian ink, enhanced by gilded paper, invites contemplation
delicate fish float between sensations, memories and visual poetry.
L’événement Exposition Les poissons à l’encre de Chine Thionville a été mis à jour le 2026-03-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME