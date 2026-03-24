Exposition Les poissons à l’encre de Chine Univers Jeunesse Thionville

Exposition Les poissons à l’encre de Chine

Univers Jeunesse 1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-01

Les œuvres de Bénédicte Ceralli transforment l’espace en un paysage intérieur vibrant. Son travail à l’encre de Chine, rehaussé de papier doré, invite

à la contemplation des poissons délicats flottent entre sensations, souvenirs et poésie visuelle.Tout public

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Univers Jeunesse 1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Bénédicte Ceralli?s works transform space into a vibrant interior landscape. Her work in Indian ink, enhanced by gilded paper, invites contemplation

delicate fish float between sensations, memories and visual poetry.

L’événement Exposition Les poissons à l’encre de Chine Thionville a été mis à jour le 2026-03-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME