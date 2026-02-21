Exposition Les P’tites bêtes

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-01

Sous leur apparente simplicité, les albums d’Anne Crausaz contiennent le monde ! Un texte et des illustrations à la fois simples et poétiques. Son univers explore les phénomènes de la nature animaux, fleurs, fruits…Parviendrez-vous à les retrouver dans l’exposition et les livres l’accompagnant ?

Sous leur apparente simplicité, les albums d’Anne Crausaz contiennent le monde ! Un texte et des illustrations à la fois simples et poétiques. Son univers explore les phénomènes de la nature animaux, fleurs, fruits…Parviendrez-vous à les retrouver dans l’exposition et les livres l’accompagnant ? .

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

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English :

Beneath their apparent simplicity, Anne Crausaz’s albums contain the world! Text and illustrations are both simple and poetic. Her universe explores the phenomena of nature: animals, flowers, fruit…Will you be able to find them in the exhibition and accompanying books?

L’événement Exposition Les P’tites bêtes La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-03-17 par OTs DU PERCHE