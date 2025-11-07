Exposition Les réalités de l’exil Polisot

Exposition de photographies Les réalités de l’exil.

Du 7 novembre au 21 décembre en partenariat avec La ligue de l’Enseignement de L’Aube.

L’exposition Les réalités de l’exil prend place dans un contexte où les stéréotypes et préjugés à l’encontre des personnes exilées restent encore trop présents dans notre société. Face à cette stigmatisation, ce projet vise à offrir un autre regard sur l’exil en mettant en lumière les parcours individuels et les voix de celles et ceux qui le vivent. Cette exposition visuelle et auditive s’appuie sur la collaboration entre les associations Mot à Mot, Défi-Delf, Thème Radio, et le photographe Philippe Rappeneau.

L’objectif principal de l’exposition est de déconstruire les idées reçues et de sensibiliser le public à la diversité des trajectoires d’exil. À travers sept portraits de personnes issues des associations partenaires, nous souhaitons donner la parole à celles et ceux qui sont trop souvent réduits à des statistiques ou à des clichés. Chaque portrait, immortalisé par Philippe Rappeneau, s’accompagne d’un QR code menant à un podcast réalisé par Thème Radio, permettant d’écouter l’intégralité de leurs témoignages.

Ainsi, l’exposition Les réalités de l’exil s’affirme comme un espace de rencontre, d’écoute et de réflexion, invitant chacun à dépasser les préjugés et à mieux comprendre la richesse et la complexité des parcours d’exil.

Vernissage le 7 novembre à 18h30

Exposition du 7 novembre au 21 décembre

Entrée libre les jeudis de 17h à 19h30, visite de groupe sur réservation.

Café associatif ouvert lors des permanences .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

