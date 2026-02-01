Exposition Les recettes de contes de fées Place Claude et Marie Chapalain Bourg-Blanc
Place Claude et Marie Chapalain Médiathèque Bourg-Blanc Finistère
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-25
2026-02-04
De la galette au beurre du Petit Chaperon rouge au gâteau Mange-moi d’Alice au pays des merveilles, du pain perdu du Petit Poucet à la pomme d’amour de Blanche-Neige, revivez les plus beaux contes de fées grâce à des recettes, aussi gourmandes qu’enchantées. .
Place Claude et Marie Chapalain Médiathèque Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 84 54 42
