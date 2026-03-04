Exposition « Les rendez-vous de l’art », Salle des fêtes du Tordoir, Raillencourt-Sainte-Olle

Exposition « Les rendez-vous de l’art » 7 et 8 mars Salle des fêtes du Tordoir Nord

Samedi 7 et Dimanche 8 mars 2026

Salle du Tordoir, Route d’Arras, Raillencourt-Sainte-Olle

De 10h à 19h

Au programme :

32e édition de l’exposition de peinture et sculptures. Ne manquez pas le défilé du Dimanche en partenariat avec la boutique Madame & Chic

Ambiance musicale assurée par l’Harmonie l’Avenir

Salle des fêtes du Tordoir 385 Route d’Arras, Raillencourt-Sainte-Olle Raillencourt-Sainte-Olle 59554 Nord Hauts-de-France

Raillencourt-Sainte-Olle agglodecambrai