Exposition Les résurgences La Tréfilerie La Couronne

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne Charente

Début : Samedi 2025-07-15

fin : 2025-09-14

2025-07-15

L’exposition Les Résurgences réunit des œuvres du Frac Poitou-Charentes autour du thème de l’eau, source de vie et force parfois destructrice.

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

The exhibition « Les Résurgences » brings together works from the Frac Poitou-Charentes on the theme of water, a source of life and a sometimes destructive force.

German :

Die Ausstellung « Les Résurgences » vereint Werke des Frac Poitou-Charentes rund um das Thema Wasser, Quelle des Lebens und manchmal zerstörerische Kraft.

Italiano :

La mostra Résurgences riunisce opere provenienti dal Frac Poitou-Charentes sul tema dell’acqua, fonte di vita e forza talvolta distruttiva.

Espanol :

La exposición Résurgences reúne obras del Frac Poitou-Charentes sobre el tema del agua, fuente de vida y fuerza a veces destructora.

