Exposition les retables baroques dans le Loiret, Église Saint-Pierre, Saint-Péravy-la-Colombe
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Saint-Péravy-la-Colombe
Informations pratiques
Exposition les retables baroques dans le Loiret Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Exposition et conférence sur les retables baroques dans le Loiret.
Église Saint-Pierre 17 rue de Chartres 45310 Saint-Péravy-la-Colombe Saint-Péravy-la-Colombe 45310 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 75 74 12 https://orguesaintperavylacolombe.com/ https://www.facebook.com/lesamisdelorguedesaintperavylacolombe Eglise de Saint-Péravy-la-Colombe et son école d’orgue Parking libre
Exposition et conférence sur les retables baroques dans le Loiret.
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