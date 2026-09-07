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Exposition les retables baroques dans le Loiret, Église Saint-Pierre, Saint-Péravy-la-Colombe

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Saint-Péravy-la-Colombe

Exposition les retables baroques dans le Loiret, Église Saint-Pierre, Saint-Péravy-la-Colombe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
17 rue de Chartres 45310 Saint-Péravy-la-Colombe
Ville
45310 Saint-Péravy-la-Colombe
Département
Loiret

Exposition les retables baroques dans le Loiret Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Exposition et conférence sur les retables baroques dans le Loiret.

Église Saint-Pierre 17 rue de Chartres 45310 Saint-Péravy-la-Colombe Saint-Péravy-la-Colombe 45310 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 75 74 12 https://orguesaintperavylacolombe.com/ https://www.facebook.com/lesamisdelorguedesaintperavylacolombe Eglise de Saint-Péravy-la-Colombe et son école d’orgue Parking libre
Exposition et conférence sur les retables baroques dans le Loiret.

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