EXPOSITION LES RONCES DU HARCÈLEMENT Assignan

La Galerie Rue de Paris a le plaisir d’accueillir dans ses espaces l’exposition Les Ronces du Harcèlement

La Galerie Rue de Paris a le plaisir d’accueillir dans ses espaces l’exposition Les Ronces du Harcèlement , fruit d’une collaboration entre le photographe Jean-Claude Martinez et les élèves du Collège de Cazouls-lès-Béziers, sous la direction de Béatrice Mirouze. Les textes qui accompagnent les photographies ont été réalisés par les élèves, donnant vie à ce projet artistique et engagé.

Vernissage 6 novembre à 18h .

rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr

