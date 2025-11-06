EXPOSITION LES RONCES DU HARCÈLEMENT Assignan
EXPOSITION LES RONCES DU HARCÈLEMENT Assignan jeudi 6 novembre 2025.
EXPOSITION LES RONCES DU HARCÈLEMENT
rue de Paris Assignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-06
La Galerie Rue de Paris a le plaisir d’accueillir dans ses espaces l’exposition Les Ronces du Harcèlement
La Galerie Rue de Paris a le plaisir d’accueillir dans ses espaces l’exposition Les Ronces du Harcèlement , fruit d’une collaboration entre le photographe Jean-Claude Martinez et les élèves du Collège de Cazouls-lès-Béziers, sous la direction de Béatrice Mirouze. Les textes qui accompagnent les photographies ont été réalisés par les élèves, donnant vie à ce projet artistique et engagé.
Vernissage 6 novembre à 18h .
rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr
English :
Galerie Rue de Paris is pleased to welcome the exhibition Les Ronces du Harcèlement
German :
Die Galerie Rue de Paris freut sich, die Ausstellung Les Ronces du Harcèlement in ihren Räumen begrüßen zu dürfen
Italiano :
La Galerie Rue de Paris è lieta di accogliere la mostra Les Ronces du Harcèlement
Espanol :
La Galerie Rue de Paris se complace en acoger la exposición Les Ronces du Harcèlement
L’événement EXPOSITION LES RONCES DU HARCÈLEMENT Assignan a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN