Exposition « Les Routes de la Mort », un reportage de Sameer Al-Doumy Médiathèque James Baldwin Paris

Des personnes exilées se rassemblent le long des plages du nord de la France, attendant le moment de tenter la traversée vers l’Angleterre. Certains montent discrètement dans des canots pneumatiques. D’autres arpentent le sable sous les patrouilles de police, les yeux tournés vers la mer. Lorsque des bateaux apparaissent au large, des gens se précipitent dans l’eau, des enfants hissés sur des épaules, des corps luttant contre les vagues et la panique. Certains parviennent à monter à bord. D’autres rebroussent chemin, trempés et vaincus, pour attendre à nouveau.

Ces plages marquent l’ultime étape de parcours qui ont souvent commencé des années plus tôt. Des personnes exilées, fuyant la guerre, les persécutions et les crises humanitaires, ont traversé des continents pour atteindre le nord de la France, après avoir survécu à la violence, à la détention et à des mois passés dans des camps de fortune. L’Angleterre, visible les jours de ciel dégagé à seulement 33 kilomètres, représente un espoir de sécurité et la possibilité de reconstruire une vie.

Entre 2020 et 2026, plus de 190 000 personnes ont tenté la traversée de la Manche à bord de petites embarcations. Pour la seule année 2025, plus de 41 000 sont arrivées au Royaume-Uni, tandis qu’au moins 29 sont mortes [selon un comptage effectué par l’AFP à partir de sources officielles françaises et britanniques]. La Manche reste l’une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus dangereuses au monde.

À mesure que le dispositif sécuritaire se renforce, les tactiques de passage se transforment. Les bateaux dits « taxis » quittent désormais des plages presque vides avant de récupérer les personnes exilées déjà postées dans l’eau peu profonde. Les autorités françaises ont multiplié les interceptions avant l’embarquement, ajoutant au risque et à l’incertitude. Les accords politiques permettant les renvois vers la France n’ont pas fait diminuer le nombre de tentatives.

« Je suis mort si je reste, et mort si je retourne », explique Saad Hamid, un Palestinien de 30 ans originaire d’Irak. « Vous n’êtes pas sûr de survivre, mais vous devez quand même essayer. »

Sameer Al-Doumy Sameer Al-Doumy est un photographe né en 1998 à Douma, près de Damas. Autodidacte, il commence à documenter, dès l’âge de 13 ans, le soulèvement pacifique en Syrie et les violences dans sa région natale, la Ghouta orientale. Privé d’éducation formelle à cause des bombardements, il se forme à la photographie via des tutoriels en ligne et diffuse ses images sur les réseaux sociaux, attirant l’attention de l’Agence France-Presse (AFP), pour laquelle il devient photographe freelance en 2014. Depuis, il a reçu de nombreux prix internationaux prestigieux pour son travail de documentation des conflits, des crises humanitaires et de la vie quotidienne. En 2018, après avoir fui la Syrie, il rejoint la France. Son reportage sur l’exil et les migrants bloqués à Calais, « Les Routes de la Mort », lui vaut en 2022 le Visa d’or humanitaire du CICR lors du festival international du photojournalisme Visa pour l’image. Aujourd’hui, Sameer Al-Doumy est responsable photo régionale à l’AFP, couvrant le Nord de la France

La médiathèque James Baldwin, en collaboration avec la délégation française du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), propose une exposition du photojournaliste Sameer Al-Doumy, lauréat 2022 du Visa d’or humanitaire du CICR, consacrée à la crise migratoire dans le nord de la France.

Du mercredi 08 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit

Entrée libre – Rez-de-chaussée

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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