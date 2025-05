Exposition les routes de l’Exil – Médiathèque Biars-sur-Cère, 3 juin 2025 10:00, Biars-sur-Cère.

Exposition les routes de l’Exil Médiathèque 94, avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

L’initiative est portée par l’Association montalbanaise d’Aide aux Réfugié-e-s qui recense

anonymement des récits de personnes exilées.

Médiathèque 94, avenue de la République

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie

English :

The initiative is supported by the Association montalbanaise d?Aide aux Réfugié-e-s, which collects

anonymous accounts of people in exile.

German :

Die Initiative wird von der Association montalbanaise d’Aide aux Réfugié-e-s getragen, die folgende Informationen sammelt

anonym Berichte von Menschen im Exil sammelt.

Italiano :

L’iniziativa è condotta dall’Association montalbanaise d’aide aux réfugié-e-s (Associazione montalbanese per l’aiuto ai rifugiati), che raccoglie in forma anonima le storie di esilio

racconti anonimi di persone in esilio.

Espanol :

La iniciativa está dirigida por la Association montalbanaise d’Aide aux Réfugié-e-s (Asociación montalbeña de ayuda a los refugiados), que recopila de forma anónima relatos de exiliados

relatos anónimos de personas en el exilio.

