Exposition Les Routes de l’Exil Labastide-Marnhac

Les Routes de l’Exil réalisée par l’Association Montalbanaise d’Aide aux Réfugiés (AMAR), recensant sur des cartes des récits de personnes exilées centrés sur les conditions morales et matérielles de leurs pérégrinations depuis leur pays d’origine jusqu’en France.

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 40 69 25 92 cahors@lacimade.org

English :

Les Routes de l?Exil (Exile Routes), produced by the Association Montalbanaise d?Aide aux Réfugiés (AMAR), uses maps to record the stories of exiles, focusing on the moral and material conditions of their peregrinations from their countries of origin to France.

German :

Les Routes de l’Exil (Die Straßen des Exils) von der Association Montalbanaise d’Aide aux Réfugiés (AMAR), die auf Karten Berichte von Exilanten sammelt, die sich auf die moralischen und materiellen Bedingungen ihrer Wanderungen von ihrem Herkunftsland bis nach Frankreich konzentrieren.

Italiano :

Les Routes de l’Exil, prodotto dall’Association Montalbanaise d’Aide aux Réfugiés (AMAR), utilizza le mappe per registrare le storie degli esuli, concentrandosi sulle condizioni morali e materiali della loro peregrinazione dai Paesi d’origine alla Francia.

Espanol :

Les Routes de l’Exil, producido por la Association Montalbanaise d’Aide aux Réfugiés (AMAR), utiliza mapas para registrar las historias de los exiliados, centrándose en las condiciones morales y materiales de sus peregrinaciones desde sus países de origen hasta Francia.

