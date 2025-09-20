Exposition « Les Rues à histoire » Chapelle des Récollets Mâcon

Accès par quelques marches.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Groupement archéologique du Mâconnais et Polysémie Contemporaine vous invite à découvrir Les Rues à histoire. L’exposition est présentée dans le hall de la chapelle des Récollets. Découvrez les imprimeries Protat et Buguet-Comptour, contributeurs de la publication des travaux des archéologues mâconnais ainsi qu’une présentation des vestiges antiques découverts lors des fouilles réalisées avant la construction de l’immeuble Le Claridge sur l’emplacement de l’imprimerie Protat ou encore des photos insolites sur quelques rues du quartier sud-est.

Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

