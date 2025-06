Exposition Les Sanctuaires du Morbihan Plumelin 4 juillet 2025 07:00

Morbihan

Exposition Les Sanctuaires du Morbihan Mairie et médiathèque Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-07-04

Exposition commandée et prêtée par le département du Morbihan, réalisée par Emmanuel BERTHIER dans le cadre du Festival Photo La Gacilly, édition 2020. Naturaliste de formation, vivant aux abords du Golfe du Morbihan, Emmanuel Berthier est un amoureux des espaces sensoriels où l’Homme n’est jamais qu’un invité éphémère.

Dans les brumes hivernales jusqu’aux premières floraisons printanières, il a pris le temps d’observer cette nature préservée ; il s’est rendu dans les landes de Monteneuf, sur les étangs du Loc’h à Guidel, dans les marais de Séné, sur l’île de Groix, mais également autour du lac de Guerlédan, entre landes et forêts. Il a photographié la vie, sauvage et fragile, d’une Bretagne soucieuse de son avenir. .

Mairie et médiathèque

Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 10 75

