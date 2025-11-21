EXPOSITION LES SANTONS DE PROVENCE Lunel

EXPOSITION LES SANTONS DE PROVENCE

21 novembre au 21 décembre 2025

Espace Louis Feuillade

Tél 04 67 87 83 94

Tout public − Entrée libre

Comme chaque année, les Santons de Provence investiront l’espace Feuillade pour la 41ème édition de l’exposition. Une nouveauté cette année, un paysage camarguais avec santons et accessoires sera installé et tous les santonniers fidèles depuis de nombreuses années seront là pour vous présenter leurs riches collections.

Pour accompagner cette exposition, deux peintres accrocheront leurs toiles sur les murs de l’espace Feuillade Salvatore Sambito de Saint-Jean de Védas avec ses peintures acryliques et Nicole Darbousset de Lunel avec ses pastels.

Vernissage de l’exposition le vendredi 21 novembre à 19h .

English :

november 21 to December 21, 2025

Espace Louis Feuillade

Tel: 04 67 87 83 94

Open to the public ? Free admission

German :

21. November bis 21. Dezember 2025

Espace Louis Feuillade

Tel: 04 67 87 83 94

Für alle Altersgruppen ? Freier Eintritt

Italiano :

dal 21 novembre al 21 dicembre 2025

Spazio Louis Feuillade

Tel: 04 67 87 83 94

Aperto al pubblico? Ingresso libero

Espanol :

del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2025

Espacio Louis Feuillade

Teléfono: 04 67 87 83 94

Abierto al público Entrada gratuita

