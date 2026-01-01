Exposition Les sens de l’Art Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11
fin : 2026-04-08
2026-02-11
Exposition multisensorielle d’Artelandes avec plusieurs panneaux descriptifs, de l’audio-description ainsi qu’une ambiance musicale et olfactive et la possibilité de découvrir les 15 œuvres par le toucher. Entrée libre, aux horaires d’ouverture du pôle culturel. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
