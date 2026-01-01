Exposition Les sens de l’Art Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Exposition Les sens de l’Art

Exposition multisensorielle d’Artelandes avec plusieurs panneaux descriptifs, de l’audio-description ainsi qu’une ambiance musicale et olfactive et la possibilité de découvrir les 15 œuvres par le toucher. Entrée libre, aux horaires d’ouverture du pôle culturel. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

