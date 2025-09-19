Exposition « Les silos coopératifs dans le Gers » Médiathèque de Fleurance Fleurance

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:+ – 2025-09-19T18:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:+

Exposition du 13 septembre au 4 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque, en lien avec la conférence du samedi 20 septembre à 15h au théâtre Le Méridional « Les silos coopératifs dans le Gers »

Informations : 05 62 06 18 96

mediatheque@villefleurance.fr

Médiathèque de Fleurance 100 rue Pasteur, 32500 Fleurance Fleurance 32500 Gers Occitanie

© Service communication Fleurance