Exposition Les Singulières Kaysersberg Vignoble mardi 21 octobre 2025.

Exposition Les Singulières

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 18:30:00

2025-10-21 2025-10-22

Mode, bijoux, textile et broderie cinq créatrices passionnées révèlent des univers uniques, entre savoir-faire, élégance et créativité.

Venez découvrir cinq créatrices de talent qui exposent leurs réalisation au sein de la salle de l’Arsenal.

Annie Basté Schmitt -Tisserande-Modiste.

Elle exerce deux métiers complémentaires alliant textures, couleurs et formes diverses au service de la mode, de l’élégance et du confort, avec des techniques anciennes et traditionnelles en restant dans la création et se tournant vers le futur un pari, un objectif, un idéal. L’éternel féminin source d’inspiration.

Christine Froehly « Froehly Création » Créatrice de bijoux.

L’alchimie entre matière et l’émotion. Depuis 2004 à Colmar, Christine Froehly crée des bijoux d’art uniques alliant pierres fines, perles de culture et polymère sculpté. Chaque pièce est une fusion entre savoir-faire artisanal et innovation, tout en y parsemant les vertus des pierres fines.

Catherine Malecki « Atelier Fabric » -Designer textile.

Matières, couleurs, Catherine Malecki imagine les collections pour les grandes maisons Chanel, Balmain… et des stylistes du monde entier.

Pascale Gisclard « Epopée Créations » Créatrice de vêtements.

Créatrice de tenues à partir de tissus anciens, Pascale Gisclard avec son passé d’hôtesse de l’air, courant les marchés du monde en quête de textiles, sa vie d’antiquaire hors pair et son goût pour les années folles qu’elle tient de sa grand-mère, en fait un vrai puits de connaissances. Son pseudo Épopée semble bien résumer cette vie.

Nathalie Bosch « BYMPM » Brodeuse.

Créations textiles uniques en kelsch, tweed et matières haut de gamme. Broderies sur mesure, délicates et personnalisées qui subliment l’étoffe. Qualité artisanale, finitions impeccables… des tenues qui font la différence. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Fashion, jewelry, textiles and embroidery: five passionate designers reveal their unique worlds of expertise, elegance and creativity.

German :

Mode, Schmuck, Textilien und Stickereien: Fünf leidenschaftliche Designerinnen offenbaren einzigartige Welten zwischen Know-how, Eleganz und Kreativität.

Italiano :

Moda, gioielli, tessuti e ricami: cinque designer appassionati svelano mondi unici di competenza, eleganza e creatività.

Espanol :

Moda, joyería, textiles y bordados: cinco diseñadores apasionados revelan mundos únicos de maestría, elegancia y creatividad.

