Exposition Les sites amérindiens 1er étage Nord Montélimar
Exposition Les sites amérindiens 1er étage Nord Montélimar vendredi 3 avril 2026.
Exposition Les sites amérindiens
1er étage Nord 1 avenue St Martin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-28 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
L’université populaire vous invite à découvrir les photos réalisées par Thierry Chausse à l’occasion de ses voyages sur des sites amérindiens.
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1er étage Nord 1 avenue St Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr
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English :
The Université Populaire invites you to discover the photos taken by Thierry Chausse during his trips to Amerindian sites.
L’événement Exposition Les sites amérindiens Montélimar a été mis à jour le 2026-03-13 par Montélimar Tourisme Agglomération