Exposition: Les soldats australiens sur le front occidental Péronne

Exposition: Les soldats australiens sur le front occidental

3 Place du Commandant Louis Daudre Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-10

L’exposition Les Australiens sur le front occidental , réalisée par le Sir John Monash Centre et le Ministère Australien des Anciens Combattants, vous présente à travers 20 panneaux illustrés, l’histoire des soldats australiens sur le front occidental, les batailles menées et les sites du Chemin de Mémoire australien

L’exposition Les Australiens sur le front occidental , réalisée par le Sir John Monash Centre et le Ministère Australien des Anciens Combattants, vous présente à travers 20 panneaux illustrés, l’histoire des soldats australiens sur le front occidental, les batailles menées et les sites du Chemin de Mémoire australien .

3 Place du Commandant Louis Daudre Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00

English :

The Australians on the Western Front exhibition, produced by the Sir John Monash Centre and the Australian Department of Veterans Affairs, presents 20 illustrated panels on the history of Australian soldiers on the Western Front, the battles fought and the sites on the Australian Memorial Trail

German :

Die Ausstellung Australier an der Westfront , die vom Sir John Monash Centre und dem australischen Ministerium für Kriegsveteranen erstellt wurde, stellt Ihnen auf 20 illustrierten Tafeln die Geschichte der australischen Soldaten an der Westfront, die geführten Schlachten und die Stätten des Australischen Gedenkwegs vor

Italiano :

La mostra Australiani sul fronte occidentale , prodotta dal Sir John Monash Centre e dal Dipartimento australiano per gli Affari dei Veterani, utilizza 20 pannelli illustrati per raccontare la storia dei soldati australiani sul fronte occidentale, le battaglie combattute e i siti dell’Australian Memorial Trail

Espanol :

La exposición Australianos en el Frente Occidental , producida por el Centro Sir John Monash y el Departamento Australiano de Asuntos de los Veteranos, utiliza 20 paneles ilustrados para contar la historia de los soldados australianos en el Frente Occidental, las batallas libradas y los lugares de la Ruta Conmemorativa Australiana

L’événement Exposition: Les soldats australiens sur le front occidental Péronne a été mis à jour le 2025-11-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE