Exposition « Les soldats français de 1914 à nos jours »

Salle des Fêtes Saint-Léger-près-Troyes Aube

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Cette exposition aura lieu les 20 et 21 Septembre prochain à la salle des fêtes de Saint Léger Près Troyes.



Engagés dans le devoir de mémoire, nous évoquerons les sujets suivants

> La Grande Guerre

> La Seconde Guerre mondiale

La tenue d’un soldat de la 1ère Armée Française avec son barda

La résistance avec une exposition sur le 131ème RI réalisée en collaboration avec Monsieur FINOT

> L’Indochine

> L’Algérie

> Les soldats français dans les années 70

> OPEX

Liban

Ex-Yougoslavie

Afghanistan

Mali



Lors de cette exposition, US Aube 44 mettra en avant des structures locales, des soldats aubois engagés dans les différentes entités des Armées (Médecins, Marins, …). .

Salle des Fêtes Saint-Léger-près-Troyes 10800 Aube Grand Est +33 6 14 18 86 19 geoffrey.joguet@gmail.com

