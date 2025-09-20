Exposition « Les soldats français de 1914 à nos jours » Saint-Léger-près-Troyes
Exposition « Les soldats français de 1914 à nos jours » Saint-Léger-près-Troyes samedi 20 septembre 2025.
Exposition « Les soldats français de 1914 à nos jours »
Salle des Fêtes Saint-Léger-près-Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Cette exposition aura lieu les 20 et 21 Septembre prochain à la salle des fêtes de Saint Léger Près Troyes.
Engagés dans le devoir de mémoire, nous évoquerons les sujets suivants
> La Grande Guerre
> La Seconde Guerre mondiale
La tenue d’un soldat de la 1ère Armée Française avec son barda
La résistance avec une exposition sur le 131ème RI réalisée en collaboration avec Monsieur FINOT
> L’Indochine
> L’Algérie
> Les soldats français dans les années 70
> OPEX
Liban
Ex-Yougoslavie
Afghanistan
Mali
Lors de cette exposition, US Aube 44 mettra en avant des structures locales, des soldats aubois engagés dans les différentes entités des Armées (Médecins, Marins, …). .
Salle des Fêtes Saint-Léger-près-Troyes 10800 Aube Grand Est +33 6 14 18 86 19 geoffrey.joguet@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition « Les soldats français de 1914 à nos jours » Saint-Léger-près-Troyes a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne