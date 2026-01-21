Exposition Les souplesses Association Artichaut Moulins

Exposition Les souplesses

Association Artichaut
1 rue Bréchimbault
Moulins
Allier

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-03-31 18:30:00

2026-02-10

Élégant & culturel

C’est avec élégance que nous accueillons Amélie Jardel Lecoeur et ses souplesses.

Une exposition sensible et poétique à découvrir à Moulins.

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

English :

Elegant & cultural

It’s with elegance that we welcome Amélie Jardel Lecoeur and her souplesses.

A sensitive and poetic exhibition to discover in Moulins.

