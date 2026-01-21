Exposition Les souplesses Association Artichaut Moulins
Exposition Les souplesses Association Artichaut Moulins mardi 10 février 2026.
Exposition Les souplesses
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-03-31 18:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Élégant & culturel
C’est avec élégance que nous accueillons Amélie Jardel Lecoeur et ses souplesses.
Une exposition sensible et poétique à découvrir à Moulins.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Elegant & cultural
It’s with elegance that we welcome Amélie Jardel Lecoeur and her souplesses.
A sensitive and poetic exhibition to discover in Moulins.
