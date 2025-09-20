Exposition : « Les spéléos pionniers de Saint-Martial de Nabirat par les témoins » et diffusion de 2 courts métrages Foyer rural Saint-Martial-de-Nabirat

Exposition : « Les spéléos pionniers de Saint-Martial de Nabirat par les témoins » et diffusion de 2 courts métrages Samedi 20 septembre, 14h00 Foyer rural Dordogne

Gratuit.

Exposition : « Les spéléos pionniers de Saint-Martial-de-Nabirat » par les témoins

10h-12h et 14h-18h

Diffusion de 2 courts-métrages :

17h : « Redécouverte de la grotte du curé »

17h45 : « Expédition derrière le siphon de la rivière souterraine de Bouzic »

Rendez-vous au Foyer rural

06 82 66 36 37

Foyer rural 24250 Saint-Martial-De-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Exposition : « Les spéléos pionniers de Saint-Martial-de-Nabirat » par les témoins

© Sarlat tourisme