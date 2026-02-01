Exposition Les talents de Beausemblant et villages alentours Route Barthélémy de Laffem Beausemblant
Route Barthélémy de Laffem Bibliothèque Simone Veil Beausemblant Drôme
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-21
Venez découvrir le premier salon d’art de Beausemblant avec peintures, sculptures, dessins, photos, livres,etc.
Route Barthélémy de Laffem Bibliothèque Simone Veil Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 39 38 18 hervegibot@yahoo.fr
English :
Come and discover Beausemblant’s first art fair with paintings, sculptures, drawings, photos, books and more.
