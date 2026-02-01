Exposition Les talents de Beausemblant et villages alentours Route Barthélémy de Laffem Beausemblant

Exposition Les talents de Beausemblant et villages alentours

Route Barthélémy de Laffem Bibliothèque Simone Veil Beausemblant Drôme

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21

Venez découvrir le premier salon d’art de Beausemblant avec peintures, sculptures, dessins, photos, livres,etc.

Route Barthélémy de Laffem Bibliothèque Simone Veil Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 39 38 18 hervegibot@yahoo.fr

English :

Come and discover Beausemblant’s first art fair with paintings, sculptures, drawings, photos, books and more.

