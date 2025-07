Exposition Les Talents d’Etretat Salle Cramoysan Étretat

Exposition Les Talents d’Etretat

Salle Cramoysan Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 11:00:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

2025-08-22

Venez découvrir, à la salle Cramoysan, les talents d’Etretat, à travers une exposition de peintures, sculptures et autres oeuvres artistiques.

Entrée libre.

English : Exposition Les Talents d’Etretat

Come and discover Etretat’s talents at the Salle Cramoysan, through an exhibition of paintings, sculptures and other artistic works.

Admission free.

German :

Entdecken Sie in der Salle Cramoysan die Talente von Etretat anhand einer Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und anderen künstlerischen Werken.

Eintritt frei.

Italiano :

Venite a scoprire i talenti di Etretat attraverso una mostra di dipinti, sculture e altre opere artistiche presso la Salle Cramoysan.

Ingresso libero.

Espanol :

Venga a descubrir los talentos de Etretat a través de una exposición de pinturas, esculturas y otras obras artísticas en la Salle Cramoysan.

Entrada gratuita.

