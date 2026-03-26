Exposition Les terres rouges Galerie À Aix-en-Provence

Exposition Les terres rouges

Du 02/04 au 30/05/2026 le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Et sur rendez-vous. Galerie À 9 rue Loubon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-02

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-02

Entre Aix, Roques Hautes et la Sainte-Victoire, l’artiste perpétue la tradition des peintres provençaux du XXe siècle et l’emmène vers l’abstraction.

Ses dessins au graphite, ses aquarelles et ses peintures aux pigments et aux ocres de Roussillon jouent avec la couleur et sont pleins de vibrations. .

Galerie À 9 rue Loubon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 80 49 01 hartmann.miriam@orange.fr

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English :

Between Aix, Roques Hautes and the Sainte-Victoire, the artist perpetuates the tradition of 20th-century Provencal painters, taking it a step further towards abstraction.

L’événement Exposition Les terres rouges Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence