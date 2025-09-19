Exposition : Les toits en tuiles anglaises dans le Trégor Médiathèque Municipale Anatole Le Braz Penvénan

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

La Bretagne est connue comme le pays de l’ardoise après avoir été celui du chaume. Le territoire qui s’étend de Morlaix à Paimpol couvre néanmoins ses dépendances de fermes de tuiles rouges. Cette particularité a parfois attiré le regard des peintres, dont Maurice Denis et Louis-Marie Faudacq à la fin du 19e et au début du 20e siècles : une tâche rouge dans le paysage ! Les toitures couvertes de tuiles anglaises, importées du port de Bridgwater (Somerset, Angleterre) pendant un siècle, de 1840 et 1940 sont en effet spécifiques à l’architecture vernaculaire du Trégor littoral.

L’étude d’Inventaire de ces toitures en tuiles, menée par l’association Océanide, lauréate de l’appel à projets « S’engager collectivement en faveur du patrimoine breton » porté par la Région Bretagne, permet ainsi de dresser une cartographie exhaustive du phénomène dans le territoire choisi du Trégor-Goëlo, et de retracer l’histoire de ces tuiles, des deux côtés de la Manche, importées par les marins trégorrois, comprendre l’évolution des marques de fabrique, les adaptations nécessaires pour passer du chaume à la tuile, etc.

https://www.oceanide-bretagne.fr/-Inventaire-des-toits-en-tuiles-anglaises-du-Tregor-Goelo-32-

Médiathèque Municipale Anatole Le Braz 12, place de l'église 22710 Penvénan Penvénan 22710 Côtes-d'Armor Bretagne 0296926592

Association Océanide