Exposition Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948) Colonisés, déplacés, exploités . Place Francheville Périgueux
Exposition Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948) Colonisés, déplacés, exploités . Place Francheville Périgueux mercredi 29 avril 2026.
Exposition Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948) Colonisés, déplacés, exploités .
Place Francheville Pl. Francheville, 24000 Périgueux Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04
Indochinois en Dordogne (1940-1948) L’histoire oubliée
4 000 hommes. Un système colonial en plein Périgord.
Déracinés, forcés au travail à la poudrerie de Bergerac ou dans la vallée des Beunes, ces travailleurs ont connu l’internement et l’oppression sur notre sol.
À travers des photographies rares et exceptionnelles (Fonds Bondier, Archives départementales, albums privés), cette exposition lève le voile sur un récit poignant de notre mémoire locale. .
Place Francheville Pl. Francheville, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33 cd24.archives@dordogne.fr
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English : Exposition Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948) Colonisés, déplacés, exploités .
L’événement Exposition Les Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948) Colonisés, déplacés, exploités . Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux
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