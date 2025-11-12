Exposition Les trésors de l’Art Sacré La Grange Mamers

Exposition Les trésors de l’Art Sacré

La Grange 1 bis Rue Ernest Renan Mamers Sarthe

Début : 2025-11-12

fin : 2025-12-03

Exposition sur l’Art Asiatique

Exposition à partir des collections de Marc Llongariù, du Madrigal, ainsi que d’autres artistes locaux.

Horaires d’ouverture mercredi 14h-18h, vendredi 14h-18h et vendredi 14h-18h. .

La Grange 1 bis Rue Ernest Renan Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 08 18 35

English :

Asian Art Exhibition

German :

Ausstellung über asiatische Kunst

Italiano :

Mostra d’arte asiatica

Espanol :

Exposición de arte asiático

