Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit VIELLE-AURE Vielle-Aure

Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit

VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Une fabuleuse exposition sur l’histoire des barrages du Néouvielle

Photographies d’époque, plans de coupe, récits et objets, carnets de bord, projet et croquis..

Fermé les jours fériés et dimanche .

VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00

English :

A fabulous exhibition on the history of the Néouvielle dams

Period photographs, cutaway plans, stories and objects, logbooks, projects and sketches…

L’événement Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit Vielle-Aure a été mis à jour le 2025-12-05 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65