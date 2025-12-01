Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit VIELLE-AURE Vielle-Aure
Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 20 décembre 2025.
Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit
VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2026-01-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Une fabuleuse exposition sur l’histoire des barrages du Néouvielle
Photographies d’époque, plans de coupe, récits et objets, carnets de bord, projet et croquis..
Fermé les jours fériés et dimanche .
VIELLE-AURE Salle d’expo à l’Office de Tourisme Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00
English :
A fabulous exhibition on the history of the Néouvielle dams
Period photographs, cutaway plans, stories and objects, logbooks, projects and sketches…
L’événement Exposition: Les trésors du grenier de Catherine et Marius Gradit Vielle-Aure a été mis à jour le 2025-12-05 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65