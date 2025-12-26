Exposition Les Univers du Père Castor

Médiathèque Les Temps Modernes
Tarnos

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-28

2026-01-06

Depuis plus de 90 ans, les albums du Père Castor séduisent toujours la jeune génération. Ils sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2021.

Cette exposition interactive prêtée par la Médiathèque des Landes rend hommage à la collection mythique de livres pour enfants. À travers cinq modules ludiques et des jeux, le public pourra redécouvrir des héros aussi célèbres que Michka, Poulerousse ou Roule galette.

Rendez-vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque et en dehors des animations dans la salle d’exposition.

Tout public.

Entrée libre. .

