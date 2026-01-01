Exposition Les Univers, quoi de neuf dans les collections Deauville

Exposition Les Univers, quoi de neuf dans les collections

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-24 10:30:00

fin : 2027-01-03 18:30:00

2026-01-24

En 2026, Les Franciscaines fête ses 5 ans ! À cette occasion le musée des Franciscaines présente une sélection des plus récentes acquisitions qui sont venues enrichir les collections de la ville de Deauville. En accès libre, ce nouvel accrochage prend place dans les 4 Univers thématiques Art de vivre, Cheval, Spectacle et Deauville. Un parcours idéal pour découvrir d’un seul regard les espaces, les collections et s’imprégner de l’esprit des Franciscaines, résolument ouvert et curieux !

Chaque année, dons, dépôts et achats sont réalisés selon une politique d’acquisition. Ces peintures, dessins, estampes et photographies, dont certains présentés pour la première fois au public, sont mis en regard avec les Univers thématiques de la médiathèque. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

English : Exposition Les Univers, quoi de neuf dans les collections

In 2026, Les Franciscaines celebrates its 5th anniversary! To mark the occasion, the Musée des Franciscaines presents a selection of the most recent acquisitions that have enriched the city of Deauville’s collections.

