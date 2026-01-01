EXPOSITION LES VACHES Salies-du-Salat
EXPOSITION LES VACHES Salies-du-Salat vendredi 16 janvier 2026.
EXPOSITION LES VACHES
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-01-16
La médiathèque vous invite à découvrir son exposition Les vaches .
Animaux d’aspect imposant mais d’allure nonchalante, les vaches sont des symboles de paix et d’abondance sur tous les continents. .
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salies-salat.fr
English :
The media library invites you to discover its Cows exhibition.
L’événement EXPOSITION LES VACHES Salies-du-Salat a été mis à jour le 2025-12-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE