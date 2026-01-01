EXPOSITION LES VACHES Salies-du-Salat

EXPOSITION LES VACHES

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-24

La médiathèque vous invite à découvrir son exposition Les vaches .

Animaux d’aspect imposant mais d’allure nonchalante, les vaches sont des symboles de paix et d’abondance sur tous les continents. .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salies-salat.fr

English :

The media library invites you to discover its Cows exhibition.

