Exposition Les vagabondes Rue Saint-Sauveur Vernon 30 juin 2025 10:00

Eure

Exposition Les vagabondes Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-30 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-06-30

La série exposée est née de la lecture d’Éloge des vagabondes du paysagiste-philosophe Gilles Clément.

Héloïse Guyard observe et collecte les plantes voyageuses, sauvages qui envahissent les friches, les bords des trottoirs et les coins de murs de nos bâtisses.

Au fil de ses déambulations et du temps passé à dessiner dans l’atelier, elle se questionne sur ce qui s’installe, pousse et vit au milieu du bâti, dans les interstices, là où on ne s’y attend pas, la plupart du temps végétation indésirable.

Elle arpente la ville et collecte ces plantes rudérales, qui poussent spontanément dans des endroits improbables magie de leur instinct de vie quelques millimètres entre le bitume, le béton, la pierre et la brique.

Ces plantes, migrantes, libres, deviennent des bouquets-trottoirs qu’elle photographie.

Elle en fait ensuite l’inventaire, puis broie et presse les bouquets pour en récupérer les pigments, avec lesquels elle teinte ses papiers.

Elle dessine à l’encre, petit point par petit point, sur des papiers donnés, des fragments de chacune de ces plantes, créant des planches botaniques, un herbier des interstices.

Elle choisit le dessin au petit point pour éprouver la lenteur de la pousse des plantes, la lenteur qu’il nous faudrait retrouver pour être en harmonie avec les forces du vivant que nous avons, au rythme effréné de nos technologies, négligées et qui nous rattrapent et bouleversent le climat et nos modes d’habiter, de s’alimenter, de se projeter.

Le papier donné pour évoquer le partage, aussi bien que la réutilisation de matériaux et la récupération.

La série exposée est née de la lecture d’Éloge des vagabondes du paysagiste-philosophe Gilles Clément.

Héloïse Guyard observe et collecte les plantes voyageuses, sauvages qui envahissent les friches, les bords des trottoirs et les coins de murs de nos bâtisses.

Au fil de ses déambulations et du temps passé à dessiner dans l’atelier, elle se questionne sur ce qui s’installe, pousse et vit au milieu du bâti, dans les interstices, là où on ne s’y attend pas, la plupart du temps végétation indésirable.

Elle arpente la ville et collecte ces plantes rudérales, qui poussent spontanément dans des endroits improbables magie de leur instinct de vie quelques millimètres entre le bitume, le béton, la pierre et la brique.

Ces plantes, migrantes, libres, deviennent des bouquets-trottoirs qu’elle photographie.

Elle en fait ensuite l’inventaire, puis broie et presse les bouquets pour en récupérer les pigments, avec lesquels elle teinte ses papiers.

Elle dessine à l’encre, petit point par petit point, sur des papiers donnés, des fragments de chacune de ces plantes, créant des planches botaniques, un herbier des interstices.

Elle choisit le dessin au petit point pour éprouver la lenteur de la pousse des plantes, la lenteur qu’il nous faudrait retrouver pour être en harmonie avec les forces du vivant que nous avons, au rythme effréné de nos technologies, négligées et qui nous rattrapent et bouleversent le climat et nos modes d’habiter, de s’alimenter, de se projeter.

Le papier donné pour évoquer le partage, aussi bien que la réutilisation de matériaux et la récupération. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis

Vernon 27200 Eure Normandie

English : Exposition Les vagabondes

The series on display was born of a reading of Éloge des vagabondes by landscape architect-philosopher Gilles Clément.

Héloïse Guyard observes and collects the wandering, wild plants that invade wastelands, sidewalk edges and wall corners.

As she wanders around and spends time drawing in the studio, she wonders about what settles, grows and lives in the middle of the built environment, in the interstices where we least expect it, most of the time undesirable vegetation.

She surveys the city and collects these ruderal plants, which grow spontaneously in unlikely places? the magic of their life instinct: a few millimeters between asphalt, concrete, stone and brick.

These plants, migrating and free, become « bouquets-trottoirs » that she photographs.

She then makes an inventory, crushing and pressing the bouquets to recover the pigments with which she tints her papers.

She then draws fragments of each of these plants in ink, dot by dot, on the papers she?s given, creating botanical plates, a herbarium of interstices.

She chooses to draw with small dots to experience the slowness with which plants grow, the slowness we need to rediscover if we are to be in harmony with the forces of life, which we have neglected in the frantic pace of our technologies, and which are catching up with us and upsetting the climate and our ways of living, eating and projecting ourselves.

The paper we use to evoke sharing, as well as the reuse of materials and recycling.

German :

Die ausgestellte Serie entstand nach der Lektüre von Éloge des vagabondes (Lob der Wanderer) des Landschaftsarchitekten und Philosophen Gilles Clément.

Héloïse Guyard beobachtet und sammelt reisende, wilde Pflanzen, die Brachland, Gehsteigränder und Mauerecken unserer Gebäude überwuchern.

Während ihrer Streifzüge und der Zeit, die sie im Atelier mit Zeichnen verbringt, stellt sie sich die Frage, was sich inmitten von Gebäuden niederlässt, wächst und lebt, in den Zwischenräumen, dort, wo man es nicht erwartet, meist unerwünschte Vegetation.

Sie durchstreift die Stadt und sammelt diese ruderalen Pflanzen, die spontan an unwahrscheinlichen Orten wachsen ? Magie ihres Lebensinstinkts: einige Millimeter zwischen Asphalt, Beton, Stein und Ziegel.

Diese Pflanzen, die wandern und frei sind, werden zu « Bouquet-trottoirs », die sie fotografiert.

Anschließend inventarisiert sie die Sträuße, zerkleinert und presst sie, um die Pigmente zu gewinnen, mit denen sie ihre Papiere färbt.

Sie zeichnet mit Tinte, Punkt für Punkt, auf vorgegebenen Papieren, Fragmente von jeder dieser Pflanzen.

Sie wählt die Zeichnung mit kleinen Punkten, um die Langsamkeit des Pflanzenwachstums zu erfahren, die Langsamkeit, die wir wiederfinden müssten, um mit den Kräften des Lebendigen in Einklang zu sein, die wir im rasanten Rhythmus unserer Technologien vernachlässigt haben und die uns einholen und das Klima und unsere Art zu wohnen, uns zu ernähren und uns zu entwerfen umwälzen.

Das Papier, das wir verwenden, um das Teilen, die Wiederverwendung von Materialien und die Wiederverwertung zu thematisieren.

Italiano :

La serie in mostra è nata dalla lettura di Éloge des vagabondes del paesaggista e filosofo Gilles Clément.

Héloïse Guyard osserva e raccoglie le piante vaganti e selvatiche che invadono i terreni incolti, i bordi dei marciapiedi e gli angoli dei muri dei nostri edifici.

Mentre vaga e disegna in studio, si interroga su ciò che si insedia, cresce e vive nel mezzo dell’ambiente costruito, negli interstizi dove meno ce lo aspettiamo, il più delle volte vegetazione indesiderata.

Indaga la città e raccoglie queste piante ruderali, che crescono spontaneamente in luoghi improbabili, per la magia del loro istinto vitale: pochi millimetri tra asfalto, cemento, pietra e mattoni.

Queste piante, migratorie e libere, diventano « bouquets-trottoirs » che lei fotografa.

Poi ne fa l’inventario, macina e pressa i bouquet per recuperare i pigmenti con cui colora le sue carte.

Disegna poi con l’inchiostro, punto per punto, frammenti di ognuna di queste piante sulla carta che le viene data, creando tavole botaniche, un erbario degli interstizi.

Sceglie di disegnare con piccoli punti per sperimentare la lentezza con cui le piante crescono, la lentezza che dobbiamo riscoprire se vogliamo essere in armonia con le forze della vita che abbiamo trascurato nel ritmo frenetico delle nostre tecnologie e che ci stanno raggiungendo, sconvolgendo il clima e i nostri modi di vivere, mangiare e proiettarci.

La carta viene utilizzata per evocare l’idea della condivisione, del riutilizzo dei materiali e del riciclo.

Espanol :

La serie expuesta nació de la lectura de Éloge des vagabondes, del paisajista y filósofo Gilles Clément.

Héloïse Guyard observa y recoge las plantas errantes y salvajes que invaden los descampados, los bordes de las aceras y las esquinas de los muros de nuestros edificios.

Mientras deambula y pasa el tiempo dibujando en el estudio, se pregunta sobre lo que se instala, crece y vive en medio del entorno construido, en los intersticios donde menos lo esperamos, la mayoría de las veces vegetación indeseable.

Recorre la ciudad y recoge estas plantas ruderales, que crecen espontáneamente en lugares inverosímiles… la magia de su instinto vital: unos milímetros entre el asfalto, el hormigón, la piedra y el ladrillo.

Estas plantas, migratorias y libres, se convierten en « bouquets-trottoirs » que ella fotografía.

A continuación, hace inventario de ellas, y tritura y prensa los ramilletes para recuperar los pigmentos con los que colorea sus papeles.

A continuación, dibuja con tinta, punto por punto, fragmentos de cada una de estas plantas sobre el papel que le dan, creando láminas botánicas, un herbario de los intersticios.

Elige dibujar con puntos pequeños para experimentar la lentitud con la que crecen las plantas, la lentitud que necesitamos redescubrir si queremos estar en armonía con las fuerzas de la vida que hemos descuidado en el ritmo frenético de nuestras tecnologías, y que nos están alcanzando y trastornando el clima y nuestras formas de vivir, comer y proyectarnos.

El papel se utiliza para evocar la idea de compartir, así como la reutilización de materiales y el reciclaje.

L’événement Exposition Les vagabondes Vernon a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération