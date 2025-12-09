Exposition Les vagabondes Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Les vagabondes

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-14

La Maison du Temps Jadis accueille une boutique éphémère entièrement dédiée à l’artisanat local pour Noël. Du 9 au 13 décembre, de 10h à 19h, puis le dimanche 14 décembre de 10h à 18h, quatre créateurs vous proposent leurs pièces uniques.

Une belle occasion de soutenir les artisans du territoire et de trouver des cadeaux authentiques, faits main, à deux pas de la collégiale. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie

English : Exposition Les vagabondes

L’événement Exposition Les vagabondes Vernon a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération