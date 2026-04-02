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Exposition Les Verriales Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski Biot

Exposition Les Verriales Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski Biot dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski

Adresse : 5, chemin des Combes

Ville : 06410 Biot

Département : Alpes-Maritimes

Début : 2026-07-05T

Fin : 2026-06-30T

Tarif :

Biot

Exposition Les Verriales

Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski 5, chemin des Combes Biot Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-07-05

Odyssée
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Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski 5, chemin des Combes Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 65 03 00  verrerie@verreriebiot.com

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English : Exhibition Les Verriales

Odyssée

L’événement Exposition Les Verriales Biot a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme de Biot

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