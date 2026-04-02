Exposition Les Verriales Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski Biot
Exposition Les Verriales Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski Biot dimanche 5 juillet 2026.
Biot
Exposition Les Verriales
Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski 5, chemin des Combes Biot Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-07-05
Odyssée
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Galerie Internationale du Verre Serge Lechaczynski 5, chemin des Combes Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 65 03 00 verrerie@verreriebiot.com
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English : Exhibition Les Verriales
Odyssée
L’événement Exposition Les Verriales Biot a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme de Biot