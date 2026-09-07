Exposition : les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Colomiers · Colomiers
Informations pratiques
Exposition : les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers 18 – 20 septembre Hôtel de Ville de Colomiers Haute-Garonne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 30 octobre, découvrez une exposition conçue par la Société d’archéologie et d’histoire locale de Colomiers, en partenariat avec le service des archives municipales.
Hôtel de Ville de Colomiers 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561152411 https://www.ville-colomiers.fr/1 Présence de parkings gratuits à proximité.
Durant les journées du patrimoine t jusqu’au 30 octobre, venez découvrir l’exposiion élaborée par la Société d’archéologie et d’histoire locale de Colomiers et le service des archives municipales.
©SAHLC
À voir aussi à Colomiers (Haute-Garonne)
- Les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers 18 septembre 2026
- Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers 19 septembre 2026
- LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Rue de Limogne Colomiers 19 septembre 2026
- VESTIGES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA Colomiers 19 septembre 2026
- TOM BALDETTI HALL COMMINGES Colomiers 24 septembre 2026