Exposition : les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers, Hôtel de Ville de Colomiers, Colomiers

Informations pratiques

Exposition : les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers 18 – 20 septembre Hôtel de Ville de Colomiers Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 30 octobre, découvrez une exposition conçue par la Société d’archéologie et d’histoire locale de Colomiers, en partenariat avec le service des archives municipales.

Hôtel de Ville de Colomiers 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561152411 https://www.ville-colomiers.fr/1 Présence de parkings gratuits à proximité.

Durant les journées du patrimoine t jusqu’au 30 octobre, venez découvrir l’exposiion élaborée par la Société d’archéologie et d’histoire locale de Colomiers et le service des archives municipales.

©SAHLC