Exposition: Les vestiges se souviennent encore (Ecole Municipale d’art)

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2025-11-13

Œuvres de Charlotte Clauzel.

Du 13 novembre au 12 mars

Entrée libre aux horaires d’ouverture au public. .

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 01 21

English : Exposition: Les vestiges se souviennent encore (Ecole Municipale d’art)

German : Exposition: Les vestiges se souviennent encore (Ecole Municipale d’art)

Italiano :

Espanol : Exposition: Les vestiges se souviennent encore (Ecole Municipale d’art)

L’événement Exposition: Les vestiges se souviennent encore (Ecole Municipale d’art) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme