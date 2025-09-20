Exposition Les visages de Keranden Manoir de Keranden Landerneau

Exposition Les visages de Keranden Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Manoir de Keranden Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, plongez en immersion sonore et visuelle dans l’histoire du manoir, lors de la visite de cette exposition.

Manoir de Keranden Rue Jehan Bazin 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0229624281 https://keranden.bzh/ Le bâtiment actuel comporte une partie ancienne datant du XVIIe siècle dont il ne reste que quelques murs et une tour, sur la droite. Transformé en 1823, il est racheté à la fin du XIXe siècle par l’industriel Joseph Boucher. Le manoir moderne est construit en 1904, dans un style Renaissance, par l’architecte Valy qui a également fait construire la préfecture de Quimper.

Représentant des usines d’engrais Dior pour le département, Joseph Boucher participe au lancement de celle de Landerneau, en 1916. Conseiller municipal, président du comice agricole, il s’occupe aussi de l’élevage de chevaux de type « postiers bretons » et de concours hippiques.

Depuis 1978, ce manoir appartient à la ville de Landerneau. Aujourd’hui Keranden, c’est le premier tiers-lieu associatif à Landerneau dédié aux nouvelles façons de travailler, d’entreprendre, de se former, de coopérer.

Adresse : Impasse Jehan Bazin (près de la gare). Parking de la gare à proximité.

Jean-Yves Guillaume