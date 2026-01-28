Exposition Les Yeux sur le monde BFM Centre ville Limoges

Exposition Les Yeux sur le monde

BFM Centre ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-03

Venez voyager et découvrir le monde à travers la photographie de voyage menée par deux originaires de Saint-Junien. Il s’agit du duo Oukivon.

Des étendues namibiennes aux glaces autrefois dites éternelles du Groenland en passant par les sommets péruviens c’est à la place de nos yeux que nous souhaitons vous inviter, le tout en musique. De l’Amérique du Sud à l’Asie vous êtes conviés à plonger les yeux sur le monde à travers les quelques instants de vie ayant bercés notre visite de ces merveilleux paysages. .

BFM Centre ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les Yeux sur le monde

L’événement Exposition Les Yeux sur le monde Limoges a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Limoges Métropole